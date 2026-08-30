У складі ЗСУ з'явиться нова 446-та бригада безпілотних систем

Успішні удари СБС

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат окупаційним військам як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога.

Зокрема, спецпідрозділ "Птахи Мадяра" нищить півтора батальйона ворога за кожного полеглого побратима.

За час повномасштабного вторгнення бригада втратила 79 бійців, однак лише за останню ротацію на східному напрямку українські дрони ліквідували та вивели з ладу понад 50 тисяч окупантів.

Окрім цього, українські військові ефективно знищують ворожу протиповітряну оборону.

Нещодавно Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах "Єйськ" та "Міллерово", а також успішно уразили склади з боєприпасами та технічні споруди росіян.