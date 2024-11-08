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Склад наглядової ради "Укрнафти" може не відповідати вимогам статуту: що відомо

П'ятниця 08 листопада 2024 17:22
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Склад наглядової ради "Укрнафти" може не відповідати вимогам статуту: що відомо Фото: склад наглядової ради "Укрнафти" може не відповідати вимогам статуту
Автор: Олександр Мороз

Склад наглядової ради "Укрнафти", затверджений у 2022 році, не відповідає вимогам Статуту компанії та українського законодавства. Це може робити її рішення нелегітимними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Згідно зі звіту самої наглядової ради "Укрнафи" за 2023 рік, в її складі бракує незалежних директорів, а комітети з питань аудиту та винагород не були сформовані.

Крім того, окремі члени наглядової ради, серед яких Олександр Грибан та Андрій Гота, фігурують у кримінальних справах.

Наприклад, Грибан є підозрюваним НАБУ і САП у справі про зловживання на 33,7 млн грн під час закупівлі продуктів харчування в якості гуманітарної допомоги.

Також, згідно із оприлюдненим звітом, члени ради до жовтня 2023 року працювали безоплатно, але з листопада 2023 року почали отримувати зарплату понад 340 тисяч гривень на місяць, хоча склад ради за законом є неповноважним.

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