Состав наблюдательного совета "Укрнафты" может не отвечать требованиям устава: что известно

Состав наблюдательного совета "Укрнафты", утвержденный в 2022 году, не отвечает требованиям Устава компании и украинского законодательства. Это может делать его решения нелегитимными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинские новости ".

Согласно отчету самого наблюдательного совета "Укрнафы" за 2023 год, в его составе не хватает независимых директоров, а комитеты по аудиту и вознаграждениям не были сформированы.

Кроме того, отдельные члены наблюдательного совета, среди которых Александр Грибан и Андрей Гота, фигурируют по уголовным делам.

Например, Грибан подозреваемый НАБУ и САП по делу о злоупотреблениях на 33,7 млн грн при закупке продуктов питания в качестве гуманитарной помощи.

Также, согласно обнародованному отчету, члены совета до октября 2023 года работали безвозмездно, но с ноября 2023 года начали получать зарплату более 340 тысяч гривен в месяц, хотя состав совета по закону неполномочен.