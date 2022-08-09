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Склад бомб и ракет. Эксперт объяснил важность для РФ аэродрома в Новофедоровке

Фото: на аэродроме в Новофедоровке прогремели взрывы (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сакский военный аэродром, расположенный вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму, где сегодня произошли взрывы, является важным для армии России.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, Россия использует два базовых аэродрома в оккупированном Крыму для ударов по южным областям Украины. С этих аэродромов поднимаются истребители и штурмовики, которые бьют бомбами и ракетами по подконтрольной Украине территории.

"На территории Сакского аэродрома как раз и хранились бомбы и ракеты к этим самолетам, которые использовались в работе российскими ВКС. Сейчас часть этого арсенала уничтожена... Результаты (взрывов - ред.) не могут не радовать, потому что уничтожение ракет и бомб на территории Сакского военного аэродрома означает, что они не прилетят на головы украинцам", - отметил он.

Как рассказал эксперт, до российской оккупации Крыма на территории Сакского аэродрома дислоцировалась 10 морская авиационная бригада, а также там находится Научно-испытательный центр морской авиации. Этот аэродром использовался для подготовки летчиков.

"Он только использовался как тренажер для подготовки летчиков для российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Этот объект тренировочный, но основное его назначение - это база для самолетов, которые выполняли боевые задачи, совершали бомбовые и ракетные пуски по территории Украины", - пояснил Селезнев.

В то же время в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что с этого аэродрома взлетали военные самолеты, которые в дальнейшем наносили удары по украинским позициям.

"Аэродром военный, конечно же с него взлетали военные самолеты. Это абсолютно открытая информация. С этого аэродрома также (летали бомбить украинские позиции - ред.)" - Гуменюк

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму прогремели взрывы на территории Сакского аэродрома.

Все, что известно о взрывах в Крыму, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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