Склад боеприпасов и десятки мертвых оккупантов: результаты работы авиации за 7 июля

За минувшие сутки, 7 июля, украинская авиация ликвидировала десятки оккупантов. Также уничтожила более 15 единиц вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили 35 танков.

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