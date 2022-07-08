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Склад боеприпасов и десятки мертвых оккупантов: результаты работы авиации за 7 июля

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Пятница 08 июля 2022 11:25
Склад боеприпасов и десятки мертвых оккупантов: результаты работы авиации за 7 июля Фото: украинский штурмовик Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 7 июля, украинская авиация ликвидировала десятки оккупантов. Также уничтожила более 15 единиц вражеской техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных сил ВСУ.

"7 июля бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении", - пишет пресс-служба командования.

За минувшие сутки украинская авиация уничтожила:

  • десятки оккупантов;
  • восемь танков;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • полевой склад боеприпасов.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили 35 танков.

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