Склад боеприпасов и десятки мертвых оккупантов: результаты работы авиации за 7 июля
Фото: украинский штурмовик Су-25 (mil.in.ua)
За минувшие сутки, 7 июля, украинская авиация ликвидировала десятки оккупантов. Также уничтожила более 15 единиц вражеской техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных сил ВСУ.
"7 июля бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетно-бомбовые удары на Восточном направлении", - пишет пресс-служба командования.
За минувшие сутки украинская авиация уничтожила:
- десятки оккупантов;
- восемь танков;
- восемь боевых бронированных машин;
- полевой склад боеприпасов.
Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили 35 танков.
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