Скинули вибухівку прямо на спину. Бійці ССО знищили окупанта з дрона (відео)

"Справжнє полювання за російськими піхотинцями влаштували воїни одного з підрозділів ССО України", - йдеться в повідомленні.

Помітивши противника на позиціях, оператори БПЛА скинули вибухівку прямо на ворога - поранений росіянин намагався надати собі допомогу, утім це не допомогло.

"Довершила справу чергова скинута дроном граната, що вибухнула прямо на спині в окупанта", - додали в ССО.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ. Зокрема, за даними Генштабу, ЗСУ збили російський винищувач Су-25.