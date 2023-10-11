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Скинули вибухівку прямо на спину. Бійці ССО знищили окупанта з дрона (відео)

Фото: бійці ССО знищили окупанта з дрона (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) нищать ворога прямо на його позиціях. Один з таких випадків потрапив на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Справжнє полювання за російськими піхотинцями влаштували воїни одного з підрозділів ССО України", - йдеться в повідомленні.

Помітивши противника на позиціях, оператори БПЛА скинули вибухівку прямо на ворога - поранений росіянин намагався надати собі допомогу, утім це не допомогло.

"Довершила справу чергова скинута дроном граната, що вибухнула прямо на спині в окупанта", - додали в ССО.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ. Зокрема, за даними Генштабу, ЗСУ збили російський винищувач Су-25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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