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Сбросили взрывчатку прямо на спину. Бойцы ССО уничтожили оккупанта с дрона (видео)

Фото: бойцы ССО уничтожили оккупанта с дрона (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожают врага прямо на его позициях. Один из таких случаев попал на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Настоящую охоту за российскими пехотинцами устроили воины одного из подразделений ССО Украины", - говорится в сообщении.

Заметив противника на позициях, операторы БПЛА сбросили взрывчатку прямо на врага - раненый россиянин пытался оказать себе помощь, впрочем, это не помогло.

"Довершила дело очередная сброшенная дроном граната, разорвавшаяся прямо на спине у оккупанта", - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 283 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ. В частности, по данным Генштаба, ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

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