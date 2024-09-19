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Скинули 12 КАБів. Росіяни атакували Куп'янськ, є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни скинули на Куп'янськ 12 КАБів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 19 вересня атакували Куп'янськ Харківської області. Окупанти скинули 12 керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Куп'янської РДА Андрія Канашевича в ефірі телемарафону.

"За попередньою інформацією, прилетіло 12 КАБів. Внаслідок цього є суттєві руйнування приватного житла", - сказав він.

За словами Канашевича, пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків. Є постраждалі.

"Шість людей зазнали різного ступеня поранень. Наразі вони госпіталізовані. Це у нас три жінки, три чоловіки. Наймолодшому чоловіку 50 років, найстаршій жінці, що поранена, 85 років", - додав голова РДА.

За його словами, ворог не зменшує інтенсивність обстрілів, а навпаки нарощує. Зокрема, під постійною загрозою перебувають населені пункти вздовж річки Оскіл. У зв'язку він наголосив на необхідності посилити евакуацію.

 

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, у Харківській області тривають бойові дії на двох напрямках - на півночі області та у районі Куп'янська.

Росіяни постійно обстрілюють населені пункти області, які розташовані біля кордону та лінії фронту. Зокрема, під постійними атаками перебуває Харків.

Так, в ніч на 19 вересня окупанти двічі за ніч вдарили по Харкову. Перший раз балістикою, а другий - КАБами. У місті є руйнування, виникли пожежі.

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