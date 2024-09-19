Скинули 12 КАБів. Росіяни атакували Куп'янськ, є постраждалі

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, у Харківській області тривають бойові дії на двох напрямках - на півночі області та у районі Куп'янська.

Росіяни постійно обстрілюють населені пункти області, які розташовані біля кордону та лінії фронту. Зокрема, під постійними атаками перебуває Харків.

Так, в ніч на 19 вересня окупанти двічі за ніч вдарили по Харкову. Перший раз балістикою, а другий - КАБами. У місті є руйнування, виникли пожежі.

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