На скільки зростуть ціни в Україні протягом року: прогнози бізнесу покращилися

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль (у попередньому кварталі очікували інфляцію на рівні 14,8%).

Переважна більшість респондентів (77,5%) уважає, що інфляція не перевищить 15,0%, а майже чверть опитаних (24,8%) очікує інфляцію в межах 7,6% - 10.0%.

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 83,0% респондентів).

Зберігається посилення впливу на зростання цін від підвищення доходів населення (шостий квартал поспіль) і соціальних видатків бюджету (четвертий квартал поспіль). Порівняно з попереднім кварталом вплив чинників посилився на 3,2 п. п. й 1,8 п. п. відповідно.

Послабився вплив чинників "податкові зміни" (на 6,3% до 15,5% відповідей) і "курс гривні до іноземних валют" (на 4,1 п. п. до 52,2%).

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогнози з інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

НБУ у жовтні прогнозував, що інфляція у 2024 році прискориться до 9,8%.

Кабмін у листопаді покращив прогноз щодо інфляції на 2024 рік до 9,7%.