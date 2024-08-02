ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На скільки зростуть ціни на пальне після підвищення акцизів: оцінка НБУ

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 12:47
UA EN RU
На скільки зростуть ціни на пальне після підвищення акцизів: оцінка НБУ Фото: ціни на пальне в Україні зростуть у 2024 році майже на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення акцизних податків з 1 вересня 2024 року підживлюватиме зростання цін на пальне в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

За прогнозом НБУ, пальне подорожчає за третій квартал 2024 року на 3,8%, за четвертий квартал - ще на 5,4%. У підсумку, до кінця року пальне подорожчає більш ніж на 9%.

На скільки зростуть ціни на пальне після підвищення акцизів: оцінка НБУ

Як зазначили НБУ, короткостроковий знижувальний тиск матиме й значна пропозиція пального завдяки запасам, сформованим напередодні підвищення акцизів. Проте в міру їх вичерпання й під впливом підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди ціни на пальне зростуть наприкінці 2024 року - на початку 2025 року.

З даними НБУ, через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів і транспортних послуг.

"Але з наступного року зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне суттєво сповільниться - до 4%", - йдеться в прогнозі.

Крім того, в Україні з 1 вересня піднімуть акцизи на пальне. Це буде першим етапом підвищення податків.

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

Середні роздрібні ціни 31 липня на бензин А-95 становлять 56,74 гривні за літр, на дизельне паливо 52,88 гривні за літр, на автогаз 28,00 гривні за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку