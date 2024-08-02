На сколько вырастут цены на топливо после повышения акцизов: оценка НБУ

Повышение акцизных налогов с 1 сентября 2024 года будет подпитывать рост цен на топливо в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

По прогнозу НБУ, топливо подорожает за третий квартал 2024 года на 3,8%, за четвертый квартал – еще на 5,4%. В итоге до конца года горючее подорожает более чем на 9%.

Как отметили НБУ, краткосрочное понижающее давление будет и значительное предложение горючего благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды цены на топливо возрастут в конце 2024 года - начале 2025 года.

По данным НБУ, из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг.

"Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится - до 4%", - говорится в прогнозе.