Скільки ЗРК необхідно для захисту всієї України: відповідь Повітряних сил

Україна потребує більше ста зенітних ракетних комплексів для того, щоб повністю захистити небо держави від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука журналісту Дмитру Комарову.

"Щоб захистити всю державу, потрібно більше 100 ЗРК. Це завдання не одного року", - наголосив Олещук.

При цьому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Комарову розповів, що наша країна вже справді отримала від союзників "непогану кількість" систем протиповітряної оборони.