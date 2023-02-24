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Скільки ЗРК необхідно для захисту всієї України: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: стало відомо, скільки ЗРК необхідно для захисту всієї України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує більше ста зенітних ракетних комплексів для того, щоб повністю захистити небо держави від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука журналісту Дмитру Комарову.

"Щоб захистити всю державу, потрібно більше 100 ЗРК. Це завдання не одного року", - наголосив Олещук.

При цьому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Комарову розповів, що наша країна вже справді отримала від союзників "непогану кількість" систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Швеція анонсувала передачу Україні систем ППО IRIS-T та Hawk у рамках нового пакету військової допомоги.

Також ми писали, що в Україні оголосили набір курсантів для навчання управлінню сучасними зенітними ракетними комплексами.

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