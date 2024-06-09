UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки жінок наразі служать в ЗСУ: відповідь Міноборони

Фото: в ЗСУ служать і жінки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні в складі Збройних сил України служить майже 70 тисяч жінок. Більшість з них - військовослужбовиці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Small Talk,

"Наразі у нас в Збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - сказала заступник міністра.

За її інформацією, кількість жінок в армії почала зростати ще з 2014 року, однак після повномасштабного вторгнення Російської Федерації динаміка прискорилася. Калмикова наголосила, що така тенденція відбувається навіть попри те, що мобілізація жінок в Україні не здійснюється.

Водночас за словами заступника міністра, нині жінки все частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням, навпаки жінки виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

"У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ… Водночас, на жаль, у нас досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість», - додала Калмикова.

Нагадаємо, нещодавно в Кабміні закликали українських жінок опановувати "чоловічі" професії. До цього призвела мобілізація чоловіків та недостача кадрів на місцях.

Ми писали, що повномасштабна війна в Україні внесла чимало коректив у сферах ринку праці. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна "(Не)жіночі професії. Як війна змінила ринок праці, а українки все частіше опановують "чоловічі" посади".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Українижінки-військовіВійна Росії проти УкраїниЖінки