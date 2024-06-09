Скільки жінок наразі служать в ЗСУ: відповідь Міноборони

"Наразі у нас в Збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - сказала заступник міністра.

За її інформацією, кількість жінок в армії почала зростати ще з 2014 року, однак після повномасштабного вторгнення Російської Федерації динаміка прискорилася. Калмикова наголосила, що така тенденція відбувається навіть попри те, що мобілізація жінок в Україні не здійснюється.

Водночас за словами заступника міністра, нині жінки все частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням, навпаки жінки виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

"У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ… Водночас, на жаль, у нас досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість», - додала Калмикова.