Сколько женщин служат в ВСУ: ответ Минобороны

По состоянию на сегодняшний день в составе Вооруженных сил Украины служит почти 70 тысяч женщин. Большинство из них - военнослужащие.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу Small Talk.
«Сейчас у нас в Вооруженных силах более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч - это работницы, все остальные - это военнослужащие», - сказала замминистра.
По ее информации, количество женщин в армии начало расти еще с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения Российской Федерации динамика ускорилась. Калмыкова отметила, что такая тенденция происходит даже несмотря на то, что мобилизация женщин в Украине не осуществляется.
В то же время, по словам заместителя министра, сейчас женщины все чаще выбирают в армии профессии, которые не считаются женскими по умолчанию, наоборот женщины проявляют желание стрелять, управлять артиллерийскими установками, дронами и тому подобное.
"В 2018 году было изменено законодательство, и женщины получили право занимать должности в ВСУ... В то же время, к сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе. Сейчас мы ищем пути, чтобы урегулировать этот вопрос. Чтобы женщины, которые хотят строить карьеру в Вооруженных силах, имели эту возможность", - добавила Калмыкова.
Напомним, недавно в Кабмине призвали украинских женщин овладевать "мужскими" профессиями. К этому привела мобилизация мужчин и нехватка кадров на местах.
Мы писали, что полномасштабная война в Украине внесла немало корректив в сфере рынка труда. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина " (Не)женские профессии. Как война изменила рынок труда, а украинки все чаще овладевают "мужскими" должностями".
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