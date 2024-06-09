Сколько женщин служат в ВСУ: ответ Минобороны

«Сейчас у нас в Вооруженных силах более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч - это работницы, все остальные - это военнослужащие», - сказала замминистра.

По ее информации, количество женщин в армии начало расти еще с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения Российской Федерации динамика ускорилась. Калмыкова отметила, что такая тенденция происходит даже несмотря на то, что мобилизация женщин в Украине не осуществляется.

В то же время, по словам заместителя министра, сейчас женщины все чаще выбирают в армии профессии, которые не считаются женскими по умолчанию, наоборот женщины проявляют желание стрелять, управлять артиллерийскими установками, дронами и тому подобное.

"В 2018 году было изменено законодательство, и женщины получили право занимать должности в ВСУ... В то же время, к сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе. Сейчас мы ищем пути, чтобы урегулировать этот вопрос. Чтобы женщины, которые хотят строить карьеру в Вооруженных силах, имели эту возможность", - добавила Калмыкова.