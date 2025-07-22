Скільки засуджених жінок та чоловіків приєднались до ЗСУ? Відповідь ДКВС

Мобілізація засуджених

Верховна Рада 8 травня 2024 року прийняла закон, який дозволяє добровільно мобілізувати певні категорії ув’язнених.

Водночас, до Сил оборони не можуть бути залучені особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виготовлення, придбання, поширення чи зберігання наркотиків, ті, хто скоїв злочини проти національної безпеки України, а також колишні посадовці.

Для решти потенційних мобілізованих діє умова - термін покарання має складати не більше трьох років до його завершення.

У січні 2025 року уряд затвердив Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Це зроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

За даними Міністерства юстиції близько 30 тисяч ув’язнених можуть мати право служити у ЗСУ.

Детальніше про те, як цей закон працює на практиці, хто з ув'язнених вже вирішив служити і з яких причин, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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