Сколько осужденных женщин и мужчин присоединились к ВСУ? Ответ ДКВС

Мобилизация осужденных

Верховная Рада 8 мая 2024 года приняла закон, который позволяет добровольно мобилизовать определенные категории заключенных.

В то же время, в Силы обороны не могут быть привлечены лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное изготовление, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины, а также бывшие чиновники.

Для остальных потенциальных мобилизованных действует условие - срок наказания должен составлять не более трех лет до его завершения.

В январе 2025 года правительство утвердило Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

По данным Министерства юстиции около 30 тысяч заключенных могут иметь право служить в ВСУ.

Подробнее о том, как этот закон работает на практике, кто из заключенных уже решил служить и по каким причинам, - читайте в материале РБК-Украина.

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