Скільки заробляють українці у Польщі: нове дослідження

Більшість українців, які працюють у Польщі, заробляють не більше 5 тисяч злотих (близько 48 300 гривень) на місяць. Біженці живуть скромно, користуються пільгами та відкладають кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження компанії Personnel Service, опубліковане РАР .

За даними дослідження, зарплата більш ніж половини опитаних українців коливається в межах мінімальної, тоді як 30% заробляють близько 4-5 тисяч злотих (38 640 - 48 300 гривень).

Автори дослідження стверджують, що українці, які працюють у Польщі, живуть скромно (часто витрачають не більше 1 000 злотих на місяць (близько 9 600 гривень) і охоче користуються пільгами, які надають роботодавці, такими як житло (60% опитаних), безкоштовне харчування або проїзд на роботу (73%).

До того ж українці відкладають більшу частину зароблених грошей.

48% українських біженців живуть на суму, що не перевищує 500 злотих (4 830 гривень) на місяць, ще 29% витрачають на прожиття від 500 до 1 000 злотих (4 830 - 9 600 гривень), а 14% - від 1 000 до 2 000 злотих (9 600 - 19320 гривень).

Згідно з даними Управління соціального страхування, станом на кінець березня 2024 року було зареєстровано 762 200 українських працівників, що на 3% більше, ніж у попередньому році.

"Якби роботодавців запитали, кого вони найімовірніше візьмуть на роботу, поляки були б на першому місці, а українці - на другому. У випадку з українцями підприємці цінують насамперед низький мовний бар'єр, культурну близькість та швидку адаптацію. Всі ці елементи мають вирішальне значення для підприємців, які дбають про ефективний онбординг та введення працівника в роботу", - розповів засновник компанії Personnel Service та експерт з ринку праці Кшиштоф Інглот.

Автори дослідження звертають увагу на поступову зміну категорії завдань, які виконують українці.

Вони наводять дані, що у 2023 році 3/4 працювали на посадах нижчого рівня, тоді як зараз це 37%. У розрізі інших сегментів завдання середнього рівня виконують 57%, а 6% займають вищі посади.

Інглот констатує, що ринок праці в Польщі є дружнім до українців завдяки значно вищій заробітній платі, ніж в Україні, схожим мовним та низьким культурним бар'єрам, а також географічній близькості до рідної країни.

Він зазначив, що після квітневого підвищення мінімальна заробітна плата в Україні становить приблизно 845 злотих (понад 8 тисяч гривень) на місяць, що майже в чотири рази менше, ніж у Польщі, де працівники отримують приблизно 3 200 злотих (близько 30 900 гривень) на місяць.

"Зрозуміло, однак, що українців спокушає перспектива заробітку, наприклад, у Німеччині чи Нідерландах, де базова зарплата становить навіть 1 500 євро (63 300 гривень) на місяць. Щоправда, за житло чи харчування доводиться платити більше, але це все одно набагато більша сума, ніж у нас. А з огляду на те, що багато країн відкрилися для українців після війни, ця спокуса ще сильніша", - додав Інглот.