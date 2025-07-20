Скільки заробили окупанти на розпродажі українського майна в Криму: дані ISW

За даними ISW, очільник так званої Державної ради Криму Володимир Константинов 15 липня заявив, що окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були "націоналізовані у ворогів Криму та Росії". Такі оборудки принесли бюджету окупантів близько 2,2 млрд рублів - це приблизно 28 млн доларів.

Аналітики підкреслюють, що Росія використовує вилучення та "націоналізацію" майна як засіб репресій на окупованих українських територіях, свідомо позбавляючи людей їхньої власності. Згідно з даними ISW, продаж такого майна приносить прибуток і фактично слугує джерелом фінансування для окупаційної адміністрації.

У звіті також вказано, що темпи так званої "націоналізації" зростають. Якщо у 2022–2024 роках до бюджету Криму надійшло 4,8 млрд рублів (близько 61 млн доларів), то лише за перше півріччя 2025-го ця сума вже становить майже половину від попереднього трирічного обсягу.