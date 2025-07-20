Сколько заработали оккупанты на распродаже украинского имущества в Крыму: данные ISW

По данным ISW, глава так называемого Государственного совета Крыма Владимир Константинов 15 июля заявил, что оккупационная администрация продала 25 объектов недвижимости, которые были "национализированы у врагов Крыма и России". Такие сделки принесли бюджету оккупантов около 2,2 млрд рублей - это примерно 28 млн долларов.

Аналитики подчеркивают, что Россия использует изъятие и "национализацию" имущества как средство репрессий на оккупированных украинских территориях, сознательно лишая людей их собственности. Согласно данным ISW, продажа такого имущества приносит прибыль и фактически служит источником финансирования для оккупационной администрации.

В отчете также указано, что темпы так называемой "национализации" растут. Если в 2022-2024 годах в бюджет Крыма поступило 4,8 млрд рублей (около 61 млн долларов), то только за первое полугодие 2025-го эта сумма уже составляет почти половину от предыдущего трехлетнего объема.