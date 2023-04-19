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Скільки воєнних злочинів РФ зареєстрували в Україні: відповідь генпрокурора

Фото: Андрій Костін, генеральний прокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Офіс генпрокурора зареєстрував десятки тисяч потенційних воєнних злочинів, які могли вчинити росіяни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор під час виступу в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив, що його відомство зафіксувало 80 тисяч випадків потенційних військових злочинів. І станом на сьогоднішній день вже засуджено 31 ворожого солдата.

Він також додав, що було ідентифіковано 310 підозрюваних у військових злочинах та завершено справи проти 152 потенційних злочинців.

"Деякі справи ведуться заочно, тому що ми встановили особи злочинців, у нас є повний набір доказів, але ми не можемо чекати, що колись ми їх упіймаємо, але процедура заочного розгляду справ трохи довша через процедурні обмеження", - зазначив Костін.

Генпрокурор закликав міжнародне співтовариство допомогти Україні розвідувальною інформацією, оскільки Офіс генпрокурора ідентифікував ще тисячі ймовірних військових злочинців, але для суду немає необхідного набору доказів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька колишніх бійців ПВК "Вагнера" зізналися у вбивствах українських цивільних, у тому числі дітей.

Пізніше Офіс генпрокурора заявив, що почала перевірку заяв російських окупантів.

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