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Сколько военных преступлений РФ зарегистрировали в Украине: ответ генпрокурора

Фото: Андрей Костин, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Офис генпрокурора зарегистрировал десятки тысяч потенциальных военных преступлений, которые могли совершить россияне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что его ведомство зафиксировало 80 тысяч случаев потенциальных военных преступлений. И по состоянию на сегодняшний день уже осужден 31 вражеский солдат.

Он также добавил, что были идентифицированы 310 подозреваемых в военных преступлениях и завершены дела против 152 потенциальных преступников.

"Некоторые дела ведутся заочно, потому что мы установили личности преступников, у нас есть полный набор доказательств, но мы не можем ждать, что когда-нибудь мы их поймаем, но процедура заочного рассмотрения дел немного дольше из-за процедурных ограничений", - отметил Костин.

Генпрокурор призвал международное сообщество помочь Украине разведывательной информацией, поскольку Офис генпрокурора идентифицировал еще тысячи предполагаемых военных преступников, но для суда нет необходимого набора доказательств.

Напомним, ранее стало известно, что несколько бывших бойцов ЧВК "Вагнера" признались в убийствах украинских гражданских, в том числе детей.

Позже Офис генпрокурора заявил, что начала проверку заявлений российских оккупантов.

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