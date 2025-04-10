Скільки води треба пити щодня? Поради МОЗ для здоров'я всієї родини

Образ півторалітрової пляшки води, яку ми мусимо випивати за добу, міцно сидіть в нашій свідомості. Ще б пак! Над цим працювали рекламні компанії з продажу мінеральної води, і “продати” таку пораду просто, бо не треба надто міркувати.

Але думати треба завжди, і щодо води теж. Адже наш водний баланс, тобто те, скільки води ми втрачаємо і маємо отримати ззовні, залежить від температури та вологості повітря, того, як ми одягнені та чим займаємося, що ми їли, чи ми нервували, як працюють наші нирки, чи немає діареї, які ліки вживаємо тощо.

Дуже багато всього діє на наш водний баланс, аби дати універсальні поради щодо кількості рідини.

Від чого залежить потреба організму в воді

Наша потреба в рідині може змінюватися щодня залежно від обставин, тож орієнтувати передусім треба на свою спрагу. Зрозуміло, що треба щоразу передбачати свою спрагу. Приміром, навіть узимку тренування або навчання в кабінеті, де багато людей, опалення і зачинені вікна це ситуації, коли втрати води зростають.

А коли ми сидимо в кондиціонованому приміщенні весь день, то не варто вливати в себе мінеральну воду примусово, хоч це й літо.

Зауважте, що ми беремо до уваги не лише чисту воду, а й борщ, узвар, мандарини, яблука, чай, молоко і кефір - усе, крім алкоголю та міцної кави. Чому? Бо вони є діуретиками, тобто хоч і містять воду, та змушують нирки сильніше її виводити.

Саме тому, до слова, алкогольні напої потрібно запивати водою. Келих вина і склянка води, і так щоразу. Зауважимо, що лікарі Міністерства охорони здоров'я зауважили, що алкоголь шкодить здоров’ю навіть в найменших дозах.

Що краще пити

Найкраще втамовує спрагу вода, тому фахівці передусім рекомендують пити звичайну воду і напої, які не містять багато калорій.

Старайтесь обмежити споживання солодких напоїв, однак, крім води та напоїв, джерелом рідини можуть слугувати харчові продукти: супи, овочі, фрукти тощо.

Скільки необхідно пити дорослим

Як ми вже зауважили, немає єдиної для усіх норми споживання води. На потреби організму в рідині впливають різні фактори:

індивідуальні особливості,

рівень фізичної активності,

температура навколишнього середовища,

кліматичні умови.

Головним сигналом та контролером споживання води є відчуття спраги.

Однак є орієнтовна норма рідини в день, яка для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 - 3000 мл/день. Важливо пам'ятати, що це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею.

Скільки необхідно пити дітям

Як і дорослим, дітям треба не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги. Водночас, дітям слід нагадувати про пиття, тому що вони погано розрізняють сигнали тіла про спрагу, і більш ризикують наразитися на зневоднення. Дітям радять споживати воду впродовж всього дня та особливо під час активних ігор чи занять спортом.

Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів:

статі,

віку,

рівню фізичної активності,

температури повітря,

погодних умов та клімату.

Єдиних норм споживання рідини немає, але ви можете орієнтуватись на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей:

діти від 1-4 років: від 2-4 склянок;

діти 4-8 років: 5 склянок;

діти 9 -13 років: 7-8 склянок;

14 і більше: від 8 до 11 склянок

Денну норму води дитина також може отримати не тільки споживаючи воду, але і з харчових продуктів: овочів, фруктів, супів тощо.