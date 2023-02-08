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Скільки військових Росія може задіяти у новому наступі: оцінка експерта

Фото: скільки військових Росія може задіяти у новому наступі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

До кінця грудня угруповання російських військ може збільшитись до 400 тисяч солдатів. При цьому половину з цієї кількості російське військове командування перекине на донецький напрямок.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Роман Світан.

"Зараз ще близько 100 тисяч перекидають ближче до кордону, а далі вони своїм ходом підходять до лінії фронту. Тиск йтиме по наростальній, і пік очікується після 20 лютого, у третій декаді місяця. Вони й так заходять щодня по 3 тисячі. Усього угруповання супротивника збільшиться до 400 тисяч", - розповів він.

Як зазначив експерт, ці майже півмільйона військ не вдарять по одному напрямку, а будуть розмазані по тисячокілометровій ширині фронту від Кінбурнської коси до Куп'янська.

"Можна сказати, що половина з цих 400 тисяч саме на Донецькому напрямку намагатиметься продавити наші війська", - уточнив Світан.

Нагадаємо, Україна готується до нового російського наступу, який може розпочатися у другій половині лютого. Попри інформацію про мобілізацію до 500 тисяч солдатів противника, влада запевняє, що Сили оборони готові до всього. Про те, до чого треба готуватися найближчими тижнями, читайте у матеріалі РБК-Україна - Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести.

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