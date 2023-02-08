Сколько военных Россия может задействовать в новом наступлении: оценка эксперта

К концу декабря группировка российских войск может увеличиться до 400 тысяч солдат. При этом половину из этого количества российское военное командование перебросит на донецкое направление.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан.
"Сейчас еще около 100 тысяч перебрасывают ближе к границе, а дальше они своим ходом подходят к линии фронта. Давление будет идти по нарастающей, и пик ожидается после 20 февраля, в третьей декаде месяца. Они и так заходят ежедневно по 3 тысячи. Всего группировка противника увеличится до 400 тысяч", - рассказал он.
Как отметил эксперт эти почти полмиллиона войск не ударят по одному направлению, а будут размазаны по тысячекилометровой ширине фронта от Кинбурнской косы до Купянска.
"Можно сказать, что половина из этих 400 тысяч будет именно на Донецком направлении пытаться продавить наши войска", - уточнил Свитан.
Напомним, Украина готовится к новому российскому наступлению, которое может начаться во второй половине февраля. Несмотря на информацию о мобилизации до 500 тысяч солдат противника, власти уверяют, что Силы обороны готовы ко всему. О том, к чему нужно готовиться в ближайшие недели, читайте в материале РБК-Украина - Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.