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Буде відповідати. У Кремля не вийде прикритися кріслом в Радбезі ООН, - Зеленський

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Київ, Понеділок 03 квітня 2023 23:04
Буде відповідати. У Кремля не вийде прикритися кріслом в Радбезі ООН, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії нестиме відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. У ворога не вийде прикритися кріслом у Раді безпеки ООН чи чимось іншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У Кремля не вийде прикритися кріслом в Раді Безпеки ООН, газовими трубами чи будь-чим ще. Законна і справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що таку відповідальність представникам країни-агресора забезпечать трибунал, Міжнародний кримінальний суд та українські суди.

Варто зауважити, що з 1 квітня Росія почала головувати в Раді безпеки ООН до кінця місяця, незважаючи на продовження війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що Росія має відповідати за терор, а не очолювати Раду безпеки ООН.

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