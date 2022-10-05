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Скільки українців втратили роботу з початку війни: дані опитування

Фото: втратили роботу через війну 37% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 року серед тих, хто мав роботу до війни, працюють 61%: повноцінно - 36%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%. Натомість 37% втратили роботу і не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, найбільше тих, хто втратив роботу, серед мешканців сходу, жінок, найбідніших, а також внутрішньо переміщених осіб. За місяць показники працевлаштованості в цілому суттєво не змінились, однак у порівнянні з попередніми опитування помітні позитивні тенденції щодо повернення до роботи в центральних й західних областях.

Опитування проведене 15-19 вересня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у липні 2022 року в Україні серед тих, хто мав роботу до війни, працювали 59%: повноцінно - 34%, віддалено або частково - 19%, знайшли нову роботу - 6%.

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