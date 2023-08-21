Скільки українців відчувають себе європейцями та від чого це залежить: дані опитування

У 2023 році половина українців (51%) відчувають себе європейцями. Протилежної думки дотримуються 43% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

За даними опитування, найбільш помітні зміни відбулися після 2021 року, коли відчували себе європейцями 41% опитаних, не відчували - 49%.

Порівняно з 2021 роком у західному регіоні частка тих, хто відчуває себе європейцем, зросла з 56,5% до 68%, у центральному - з 43,5% до 49%, у східному - з 32% до 42%, і статистично значуще не змінилася у південному регіоні (відповідно 24% і 29%).

Причини "неєвропейськості"

Називаючи причину, що заважає відчувати себе європейцем, найчастіше називають низький рівень добробуту (хоча частка таких порівняно 2006 роком зменшилася з 76% до 56%).

Також менше стало тих, хто як причину назвав низький рівень культури, освіти (зменшення з 35% до 21%).

Ще 45% назвали соціально-культурні умови життя (у 2006 році - 41%).

Більше стало тих, хто вказує на мовні бар’єри (їх частка зросла з 24% до 39%) та на відчуття себе представником іншої культури (зростання з 11% до 23%), на релігійну належність (з 3% до 8%). Ще 32% вказали на "неєвропейську" свідомість (у 2006 році. приблизно стільки ж - 29%).

Опитування проводилося Центром Разумкова з 23 по 31 травня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.