Скільки українців планують залишитися у Данії після війни: опитування

У масштабному опитуванні, в якому взяли участь майже 7 тисяч українців, 49,5% респондентів сказали, що залишаться в Данії навіть після закінчення війни. Така велика частка охочих осісти у країні здивувала дослідників.

"Я не очікувала, що майже половина скаже, що хочуть тут залишитися. Це стало для нас великим сюрпризом. Ми бачимо, що це група, яка добре прижилася в суспільстві. Багато хто працює, багато дітей ходять до школи", – розповіла провідна авторка дослідження Карен-Інге Карстофт.

У липні цього року в Данії налічувалося 20 700 українців віком від 16 до 66 років. Роботу мали 10 371 українців. Багато з них виконували роботу у ресторанній та готельній індустрії, прибиральниками або у сільському господарстві.

Водночас, на думку Карен-Інге Карстофт, у бажанні залишитися певну роль може відігравати те, що війна в Україні триває і багато людей збираються створити гарне повсякденне життя в Данії.

Дія спецзакону для українців закінчиться 17 березня 2025 року. Після цього особливого ставлення до українців вже не буде – умови будуть, як для всіх інших біженців у Данії. Вони повинні повернутися до своєї країни, якщо не отримають притулок або дозвіл за проживання.