До березня 2025 року. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

У Данії продовжили дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року. Після перевірки справ біженців посвідки продовжать автоматично.

Нові картки з дозволом на проживання надішлють поштою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Імміграційної служби Данії для іноземців.

Міністерство імміграції та інтеграції вирішило продовжити до 17 березня 2025 року дозволи на проживання, видані згідно із Законом про тимчасовий дозвiл на проживання для переміщених з України осіб.

Імміграційна служба Данії планує перевірити справи українців до закінчення дії нинішнього дозволу на проживання, який спливає 17 березня 2024 року. Якщо біженці з України і надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, їхній дозвіл продовжать автоматично.

"Вам не потрібно самостійно подавати заяву на продовження дозволу на проживання. Коли імміграційна служба Данії розгляне вашу справу і вам буде продовжено дозвіл на проживання, вам буде надіслано нову картку з дозволом на проживання поштою", – зазначають на урядовому сайті.

Також українцям не потрібно надавати біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців) для нової картки.

"Ми зв'яжемося із вами, коли приймемо рішення у вашій справі. Якщо нам знадобиться додаткова інформація, щоб ми могли продовжити ваш дозвіл на проживання, ми зв’яжемося з вами", – попереджають у Імміграційній службі.

Детальнішу інформацію українці можуть отримати за телефоном: +45 35 36 66 00.