Скільки українців перебувають у ЄС під тимчасовим захистом: дані Євростату

Станом на 30 червня 2026 року 4,41 млн громадян, які втекли з України від війни, перебували під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. За місяць їхня кількість зросла на 24 380 осіб, або на 0,6%.

Де проживає найбільше українців

Найбільше людей з України під тимчасовим захистом перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

У Німеччині на кінець червня було зареєстровано 1 286 230 осіб, що становить 29,2% від загальної кількості в ЄС. У Польщі перебували 961 170 українців (21,8%), а в Чехії - 390 810 (8,9%).

Загалом за місяць кількість людей під тимчасовим захистом збільшилася у 24 із 27 країн ЄС.

Найбільше в абсолютних показниках вона зросла в Італії - на 4 115 осіб (+8,8%), Чехії - на 3 835 (+1%) та Німеччині - на 2 960 (+0,2%).

Водночас у трьох країнах показник зменшився. У Польщі кількість людей під тимчасовим захистом скоротилася на 6 335 осіб (-0,7%), у Бельгії - на 35 (-0,04%), а в Ірландії - на 15 (-0,01%).

Якщо рахувати кількість людей із таким статусом відносно чисельності населення, найвищий показник зафіксували в Чехії - 35,8 особи на тисячу жителів. Далі йдуть Словаччина - 27,2 та Кіпр - 26,8. У середньому по ЄС цей показник становить 9,8 особи на тисячу населення.

Хто має тимчасовий захист

Українці становлять понад 98,5% усіх людей, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС.

Серед них 43,4% - дорослі жінки, 27% - дорослі чоловіки. Неповнолітні становлять 29,6% від загальної кількості.