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Скільки українців одержують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

Пенсії понад 10 тисяч гривень у 2024 році отримують 1,3 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (10 263 722 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень – 26,1%, 2 682 526 осіб, середня пенсія – 2 762,99 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 777 635 осіб, середня пенсія – 3 546,82 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 907 551 особа, середня пенсія – 4 415,16 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень – 25,5%, 2 614 542 особи, середня пенсія – 6 854,13 гривень,
  • понад 10 000 гривень – 12,5%, 1 281 468 осіб, середня пенсія – 15 326,88 гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 743,27 гривень. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 гривень або на 9,6% до 5 743,27 грн.

Кількість пенсіонерів за півроку скоротилася на 252 815 осіб до 10 263 722.

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