Скільки українців одержують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

Станом на 1 липня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (10 263 722 осіб).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється так:
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 743,27 гривень. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 гривень або на 9,6% до 5 743,27 грн.
Кількість пенсіонерів за півроку скоротилася на 252 815 осіб до 10 263 722.