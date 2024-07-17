Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч гривен: данные ПФУ

По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего числа пенсионеров (10 263 722 человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.
Размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 года составлял 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.
Количество пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человека до 10 263 722.