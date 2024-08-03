Скільки українців у Німеччині та Нідерландах хочуть повернутися в Україну: дослідження
Українські біженці все більше інтегруються за кордоном і планують своє життя там на найближчі роки. Проте назавжди залишитися у країні перебування хочуть не так і багато людей.
Скільки українців у Німеччині та Нідерландах мають намір повернутися до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на результати дослідження міграційної платформи EWL.
Скільки українців планують залишатися у Німеччині та Нідерландах у найближчі роки
Міграційна платформа EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету провели дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах". У березні 2024 року в обох країнах опитали по 400 повнолітніх громадян України – як біженців, так і трудових мігрантів.
Дослідження виявило, що кожен третій українець у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Хоча б на рік планують проживати цій країні 24% опитаних. Назавжди хочуть залишитися 8% респондентів.
У Нідерландах наміри громадян України дещо відрізняються. На кілька років залишитися планують 44% опитаних. Кожен п'ятий (21%) – хоча б на рік. А назавжди мають намір залишитися лише 6% учасників дослідження.
Водночас багато людей ще не визначилися, повертатися в Україну чи залишатися у країні перебування. У Німеччині таких 18%, у Нідерландах – 19%.
Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Які фактори впливають на наміри залишатися за кордоном
Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказали:
- полегшення для громадян України в державі перебування - 36%;
- наявність родичів і друзів - 34%;
- спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу - 31%;
- допомога в оплаті житла - 29%.
Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України назвали:
- спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування - 61%;
- полегшення для українців - 45%;
- покриття витрат на проживання в Нідерландах – 32%.
Фото: Укранські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Що спонукатиме українців повернутися в Україну
Результати дослідження показали, що основні чинники, які спонукатимуть українців повернутися з Німеччини додому, такі:
- вища оплата праці та кращі умови праці в Україні – 48%;
- перспектива вступу України до НАТО – 46%;
- можливість возз’єднатися з родиною – 42%.
Для українців у Нідерландах найважливішими чинниками будуть:
- покращення умов праці – 63%;
- впровадження реформ у сфері безпеки – 41%;
- реформи системи правосуддя – 38%.
Учасників дослідження також запитали, чому вони не хочуть залишатися у країнах перебування. Основні чинники виявилися такими:
- бажання повернутися додому в Україну (71% у Німеччині, 53% - у Нідерландах);
- погане знання мови країни перебування (41% у Німеччині, 47% - у Нідерландах);
- турбота про родичів, які залишилися в Україні (37% у Німеччині, 32% - у Нідерландах).
Інфографіка: Що заважає українцям залишатися у Німеччині та Нідерландах (надана РБК-Україна)
Інші результати дослідження виявили, що 57% громадян України в Німеччині уявляють майбутнє своїх дітей у цій країні, а 39% бачать їхнє майбутнє Україні. Проте у Нідерландах 60% респондентів бачать майбутнє своїх дітей в Україні, а 29% у поточній країні проживання.
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах. Понад 40% наших громадян в обох країнах вирішили працевлаштовуватися, хоча раніше не мали досвіду роботи за кордоном.
Також ми розповідали, що у Нідерландах для українських біженців стане доступна важлива послуга.
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