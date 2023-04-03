Скільки українців набули статусу тимчасового захисту в Європі: відповідь ООН

З початку повномасштабного вторгнення РФ у країнах Європи статус тимчасового захисту набули 5 008 482 українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За даними ООН, за період з 31 січня до 28 березня кількість громадян, які отримали офіційний статус захисту в країнах Європи, збільшилася на 185 тисяч осіб. Більшість українців зі статусом тимчасового захисту мешкають у Польщі – понад 1,57 млн осіб. Друге місце за кількістю українських біженців посідає Німеччина – 922 тисячі українців. У Чехії знайшли притулок 502 тисяч людей.

У Британії проживає понад 191 тисяча українських біженців. Понад 173 тисячі українців отримали притулок в Італії, а понад 171 тисячу – в Іспанії. Понад 123 тисячі українців зупинилися в Румунії.

Крім того, у Данії перебуває 38 тисяч осіб, у Фінляндії – понад 50 тисяч українців; у Франції – 119 тисяч жителів.

Повідомляється, що всього з 24 лютого 2022 року на території Європи було зафіксовано понад 8 млн. українських біженців. Згодом частина з них повернулася додому або поїхала до інших країн світу.