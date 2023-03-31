Австрія спростила умови працевлаштування для українських біженців
Парламент Австрії проголосував за оновлення правил працевлаштування для біженців з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.
Згідно з рішенням Національної ради Австрії, відтепер українці які є власниками карт переміщеної особи в Австрії зможуть влаштуватися на роботу без попереднього дозволу. Також були спрощені вимоги до знання німецької мови, раніше необхідно було підтвердити рівень знань А2, тепер достатньо А1.
Станом на кінець 2022 року в Австрії зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії.
Раніше ми повідомляли, що під час звернення Зеленського до Австрійського парламенту проросійські депутати покинули зал.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що розраховує на максимальну підтримку від Відня у рамках нейтралітету.
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