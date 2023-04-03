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Сколько украинцев получили статус временной защиты в Европе: ответ ООН

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 07:20
Сколько украинцев получили статус временной защиты в Европе: ответ ООН Фото: в Европе более 5 млн украинцев получили статус временной защиты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения РФ в странах Европы статус временной защиты получили 5 008 482 украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно данным ООН, за период с 31 января по 28 марта количество граждан, получивших официальный статус защиты в странах Европы, увеличилось на 185 тысяч человек. Большинство украинцев со статусом временной защиты проживает в Польше – более 1,57 млн человек. Второе место по количеству украинских беженцев занимает Германия – 922 тысячи украинцев. В Чехии нашли приют 502 тысячи человек.

В Британии проживают более 191 тысячи украинских беженцев. Более 173 тысяч украинцев получили убежище в Италии, а более 171 тысячи – в Испании. Более 123 тысяч украинцев остановились в Румынии.

Кроме того, в Дании находится 38 тысяч человек, в Финляндии – более 50 тысяч украинцев; во Франции – 119 тысяч человек.

Сообщается, что всего с 24 февраля 2022 года на территории Европы было зафиксировано более 8 млн украинских беженцев. Впоследствии часть из них вернулись домой, или уехали в другие страны мира.

Ранее мы писали, что парламент Австрии проголосовал за обновление правил трудоустройства для беженцев из Украины.

Напомним, по данным ООН, большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев - 77% и 79% соответственно - хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

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