Скільки українців за кордоном оновили свої дані: відповідь Міноборони

"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку "Резерв+", - розповів Лазуткін.

За його словами, також за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз.

Оновлення військово-облікових даних в Україні

Нагадаємо, в Україні на початку травня знову було подовжено дію воєнного стану. Він буде діяти ще щонайменше до 11 серпня 2024 року, однак після цієї дати його знову можуть подовжити.

Водночас, в Україні з травня значно зріс рівень мобілізації, порівняно з попередніми двома місяцями після ухвалення закону про мобілізацію.

Водночас варто нагадати, що у середу, 16 липня - останній день, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через додаток "Резерв+". Зазначимо, що за даними на 7 липня повідомлялося, що дані в "Резерв+" оновили вже понад 2,3 млн українців.

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