Скільки українців хотіли б назавжди переїхати до ЄС та США: дані опитування

Як зазначаються соціологи, потрібно враховувати, що близько 10% дорослих українців зараз за кордоном як біженці.

"Утім, навіть якщо половина з них відповіли б «так» на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріше за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним - з 28% до близько 13%", - йдеться в повідомленні КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.