Скільки українців говорять українською та що заважає переходу

Більшість українців переважно спілкуються в побуті українською мовою, а 85% упевнено почуваються, коли говорять нею. Водночас тим, хто переходить на державну мову, найчастіше заважають російськомовне оточення та звичка говорити російською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Gradus, проведеного напередодні Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
За даними опитування, 71% респондентів переважно використовують українську в повсякденному спілкуванні. Серед тих, хто зараз говорить українською, 58% роблять це з дитинства.
Водночас для частини опитаних українська стала основною мовою спілкування вже в дорослому віці. Зокрема, 23% перейшли на неї після початку повномасштабного вторгнення, 10% - у період із 2014 до 2021 року, а 4% - до 2014 року.
Більшість опитаних не відчувають значних труднощів під час використання державної мови. За результатами дослідження, 85% респондентів почуваються дуже або скоріше впевнено, коли говорять українською.
Під час письмового спілкування цей показник ще вищий: упевнено пишуть українською 88% учасників опитування. З них 55% заявили, що почуваються дуже впевнено.
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Серед тих, хто перейшов на українську після початку повномасштабної війни, найпоширенішими перешкодами стали російськомовне оточення та звичка спілкуватися російською. Про це повідомили відповідно 49% і 48% опитаних.
Ще 30% назвали бар'єром страх помилитися або говорити з акцентом. 24% стикалися з критикою, зауваженнями чи насмішками з боку інших.
Крім того, 20% респондентів зазначили вплив російськомовного контенту, а 17% - брак практики та людей, з якими можна говорити українською.
Водночас 34% опитаних вважають, що жодних перешкод для переходу немає і все залежить від бажання людини.
Соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк звернула увагу на роль психологічних чинників і підтримки з боку оточення.
"Результати дослідження вказують на важливий момент. Кожен третій звертає увагу на страх помилитися. Це означає, що мовний перехід залежить від багатьох чинників, серед яких і готовність соціального оточення підтримувати людину, яка змінює звичну мову спілкування", - зазначила вона.
Попри відмінності в повсякденних мовних звичках, 87% учасників дослідження погоджуються, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України.
Нагадаємо, 27 жовтня в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності-2026. Цьогоріч текст під назвою "Лист, який не закінчується" написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали його співачка та волонтерка Даша Астаф'єва й учитель української мови Артур Пройдаков. Оригінал диктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00. До цього часу учасники можуть надіслати свої роботи на перевірку електронною або звичайною поштою.