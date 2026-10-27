Скільки українців говорять українською та що заважає переходу

Скільки українців спілкуються українською

За даними опитування, 71% респондентів переважно використовують українську в повсякденному спілкуванні. Серед тих, хто зараз говорить українською, 58% роблять це з дитинства.

Водночас для частини опитаних українська стала основною мовою спілкування вже в дорослому віці. Зокрема, 23% перейшли на неї після початку повномасштабного вторгнення, 10% - у період із 2014 до 2021 року, а 4% - до 2014 року.

Коли перейшли на українську мову? (інфографіка: Gradus)

Наскільки впевнено українці говорять і пишуть

Більшість опитаних не відчувають значних труднощів під час використання державної мови. За результатами дослідження, 85% респондентів почуваються дуже або скоріше впевнено, коли говорять українською.

Під час письмового спілкування цей показник ще вищий: упевнено пишуть українською 88% учасників опитування. З них 55% заявили, що почуваються дуже впевнено.

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Що заважає переходити на українську

Серед тих, хто перейшов на українську після початку повномасштабної війни, найпоширенішими перешкодами стали російськомовне оточення та звичка спілкуватися російською. Про це повідомили відповідно 49% і 48% опитаних.

Ще 30% назвали бар'єром страх помилитися або говорити з акцентом. 24% стикалися з критикою, зауваженнями чи насмішками з боку інших.

Крім того, 20% респондентів зазначили вплив російськомовного контенту, а 17% - брак практики та людей, з якими можна говорити українською.

Водночас 34% опитаних вважають, що жодних перешкод для переходу немає і все залежить від бажання людини.

Що заважало перейти на українську? (інфографіка: Gradus)

Соціологиня, засновниця та CEO Gradus Євгенія Близнюк звернула увагу на роль психологічних чинників і підтримки з боку оточення.

"Результати дослідження вказують на важливий момент. Кожен третій звертає увагу на страх помилитися. Це означає, що мовний перехід залежить від багатьох чинників, серед яких і готовність соціального оточення підтримувати людину, яка змінює звичну мову спілкування", - зазначила вона.

Як українці оцінюють роль державної мови

Попри відмінності в повсякденних мовних звичках, 87% учасників дослідження погоджуються, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України.