Сколько украинцев говорят на украинском и что мешает переходу

Сколько украинцев общаются на украинском

По данным опроса, 71% респондентов преимущественно используют украинский в повседневном общении. Среди тех, кто сейчас говорит на украинском, 58% делают это с детства.

В то же время для части опрошенных украинский стал основным языком общения уже во взрослом возрасте. В частности, 23% перешли на него после начала полномасштабного вторжения, 10% - в период с 2014 по 2021 год, а 4% - до 2014 года.

Когда перешли на украинский язык? (инфографика: Gradus)

Насколько уверенно украинцы говорят и пишут

Большинство опрошенных не испытывают значительных трудностей при использовании государственного языка. По результатам исследования, 85% респондентов чувствуют себя очень или скорее уверенно, когда говорят на украинском.

Во время письменного общения этот показатель еще выше: уверенно пишут на украинском 88% участников опроса. Из них 55% заявили, что чувствуют себя очень уверенно.

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Что мешает переходить на украинский

Среди тех, кто перешел на украинский язык после начала полномасштабной войны, наиболее распространенными препятствиями стали русскоязычное окружение и привычка общаться на русском. Об этом сообщили соответственно 49% и 48% опрошенных.

Еще 30% назвали барьером страх ошибиться или говорить с акцентом. 24% сталкивались с критикой, замечаниями или насмешками со стороны других.

Кроме того, 20% респондентов отметили влияние русскоязычного контента, а 17% - нехватку практики и людей, с которыми можно говорить на украинском.

В то же время, 34% опрошенных считают, что никаких препятствий для перехода нет и все зависит от желания человека.

Что мешало перейти на украинский? (инфографика: Gradus)

Социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк обратила внимание на роль психологических факторов и поддержки со стороны окружающих.

"Результаты исследования указывают на важный момент. Каждый третий обращает внимание на страх ошибиться. Это означает, что языковой переход зависит от многих факторов, среди которых и готовность социального окружения поддерживать человека, меняющего привычный язык общения", - отметила она.

Как украинцы оценивают роль государственного языка

Несмотря на различия в повседневных языковых привычках, 87% участников исследования соглашаются с тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины.