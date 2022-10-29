Скільки українців готові захищати країну: дані опитування

Восени 2022 року готовність захищати країну висловили 71% українців. Після 2011 року в Україні частка тих, хто дає позитивну відповідь стосовно такої готовності постійно зростала (з 40% у 2011 році до 57% у 2020 році).

Готовність захищати країну висловлює більшість жителів усіх регіонів - від 54% на Сході до 79% на Півдні країни, 74% україномовних респондентів і 62% - російськомовних, 81% серед чоловіків і 63% - серед жінок, 77-79% у вікових групах від 18 до 59 років, 53% - серед тих, кому 60 і більше років, 76,5% прихильників вступу України до ЄС і 52% його супротивників.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року серед 2021 респондента. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.