Скільки українців готові до територіальних поступок заради швидкого миру: дані КМІС

Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.

"Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться в повідомленні.

Клімат думок

Як зазначають соціологи, крім власних думок українців також треба розуміти, яким є "клімат думок" - як, на думку українців, інші люди в Україні ставляться до територіальних поступок.

Тому іншим респондентам (яким не ставили запитання про їх особисту думку, як вони самі ставляться до територіальних поступок) ставили запитання, а скільки, на їх думку, людей в Україні згодні з твердженням про доцільність територіальних поступок.

Серед респондентів 78% змогли дати певну відповідь (решта 22% сказали, що їм важко відповісти) і серед них у середньому відповідь була 43% (тобто українці "в середньому" вважають, що 43% українців на підконтрольних територіях готові до поступок).

"Це насправді лише трохи більше фактичних 38%, тобто в цілому "у середньому" українці називають досить близький до реальності результат", - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів. Запитання про загалом готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам.