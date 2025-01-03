Скільки українців готові до територіальних поступок заради швидкого миру: дані КМІС

У грудні 2024 року 38% українців вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Проти поступок Росії виступають 51% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.
"Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають соціологи, крім власних думок українців також треба розуміти, яким є "клімат думок" - як, на думку українців, інші люди в Україні ставляться до територіальних поступок.
Тому іншим респондентам (яким не ставили запитання про їх особисту думку, як вони самі ставляться до територіальних поступок) ставили запитання, а скільки, на їх думку, людей в Україні згодні з твердженням про доцільність територіальних поступок.
Серед респондентів 78% змогли дати певну відповідь (решта 22% сказали, що їм важко відповісти) і серед них у середньому відповідь була 43% (тобто українці "в середньому" вважають, що 43% українців на підконтрольних територіях готові до поступок).
"Це насправді лише трохи більше фактичних 38%, тобто в цілому "у середньому" українці називають досить близький до реальності результат", - йдеться в повідомленні.
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів. Запитання про загалом готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам.
Нагадаємо, за даними КМІС, у грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.