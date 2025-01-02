Скільки українці готові нести тягар війни: свіжі дані соціологів

У грудні 2024 року більшість українців (57%) готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Готовість нести тягар війни поступово знижуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 3% опитаних заявили, що готові терпіти війну один рік, 3% - пів року, 18% - декілька місяців. Вагаються з відповіддю 18%.

КМІС регулярно ставить це питання. Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Водночас між лютим і жовтнем 2024 року вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно - до 63%.

Між початком жовтня і груднем 2024 року також спостерігалося незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%. Водночас частка тих, хто говорить про більш короткий період декілька місяців-пів року, змінилася неістотно – 21% у грудні проти 18% на початку жовтня. Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

"Таким чином, між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність сукупність зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин)", - зазначають соціологи.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.