Скільки українців готові на територіальні поступки заради миру: опитування КМІС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

КМІС у своїх власних опитуваннях протягом трьох років ставить запитання щодо готовності населення до поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.

Це запитання не містить в собі уточнення, які саме території можуть бути предметом поступок, а також - про які саме "територіальні поступки" йде мова.

У травні порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Так, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року - 50%).

Готові прийняти певні територіальні втрати - 38% (у лютому 2025 року - 39%).



Інтерпретація "територіальних поступок"

Соціологи показали, як впливає конкретизація "територіальних втрат" на результати опитування.

Отже, якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти - 24% (зазначимо, що ми говорити про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація).

Також абсолютна більшість - 78% - відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти - лише 15%.

Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій - де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти - 48%.



"Проте як показували інші опитування КМІС, якщо "мирний план" буде включати гарантії безпеки та інші важливі для майбутнього України складові, то без ентузіазму, але більше половини можуть прийняти такий сценарій завершення війни", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з точки зору громадської думки будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною Росії або тим більше передачу під контроль Росії неокупованих територій - буде відкинутий.

"Проте українці зберігають здорову гнучкість і навіть у контексті контролю територій готові до обговорення компромісного варіанту визнання де-факто контролю Росії без його визнання де-юре", - додають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.