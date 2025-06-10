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Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: опрос КМИС

Украина, Вторник 10 июня 2025 10:36
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Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: опрос КМИС Фото: украинцы против уступок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев против любых территориальных уступок. В течение последних месяцев ситуация не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

КМИС в своих собственных опросах на протяжении трех лет задает вопрос о готовности населения к уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости.

Этот вопрос не содержит в себе уточнения, какие именно территории могут быть предметом уступок, а также - о каких именно "территориальных уступках" идет речь.

В мае по сравнению с февралем 2025 года ситуация не изменилась. Так, 52% украинцев категорически против никаких территориальных уступок (в феврале 2025 года - 50%).

Готовы принять определенные территориальные потери - 38% (в феврале 2025 года - 39%).
Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: опрос КМИС

Интерпретация "территориальных уступок"

Социологи показали, как влияет конкретизация "территориальных потерь" на результаты опроса.

Итак, если речь идет официальное признание отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против. Готовы принять - 24% (отметим, что мы говорим об "отдельных территориях", а не всех оккупированных территориях; в зависимости от территорий может быть существенная дифференциация).

Также абсолютное большинство - 78% - отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной. Готовы принять - только 15%.

Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий - де-факто признание контроля России без признания де-юре. Даже в этом случае 43% готовы принять, а категорически против - 48%.
Сколько украинцев готовы на территориальные уступки ради мира: опрос КМИС

"Однако как показывали другие опросы КМИС, если "мирный план" будет включать гарантии безопасности и другие важные для будущего Украины составляющие, то без энтузиазма, но более половины могут принять такой сценарий завершения войны", - говорится в сообщении.

Таким образом, с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий - будет отвергнут.

"Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре", - добавляют социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.

Напомним, социологи зафиксировали рост готовности украинцев к затяжной войне. В мае 2025 года 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". Еще 6% готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

По данным КМИС, готовность украинцев к переговорам не является тождественной готовности к капитуляции или к неприемлемым уступкам. Абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России.

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