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Скільки українців довіряють Зеленському: свіже опитування

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"Хоча показники довіри за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним +13%", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають соціологи, наприкінці 2023 року 77% українців довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року - до 59%. Частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%.

До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента.

"Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра", - йдеться в повідомленні КМІС.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряли. З травня показники практично не змінилися.

За даними опитування Центру Разумкова, станом на вересень 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряли 51,2% українців, не довіряли 41,5%, ще 7,3% не визначилися з відповіддю.

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Володимир ЗеленськийКМІС