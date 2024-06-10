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Скільки українців довіряють Зеленському та чи допустима критика під час війни: опитування

Україна, Понеділок 10 червня 2024 10:39
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Скільки українців довіряють Зеленському та чи допустима критика під час війни: опитування Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець травня 2024 року президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, з них повністю довіряють - 21%, скоріше - 38%. Не довіряють 36% респондентів, з них зовсім - 22%, скоріше - 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Більшість українців (63%) вважають, що критика окремих дій влади має бути або бути в конструктивних рамках, які би не розхитували ситуацію в країні (50%), або взагалі зараз не варто допускати критику (13%). Водночас третина українців (31%) вважають, що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною. Решта 5% не змогли визначилися із своєю думкою.

Скільки українців довіряють Зеленському та чи допустима критика під час війни: опитування

Серед тих, хто довіряє президенту, 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або відсутньою (проти 18-20%, які говорять про жорстку безкомпромісну критику).

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту більшість (62%) вважають, що критика має бути жорсткою і безкомпромісною Серед тих, хто скоріше не довіряє більшість (59%) наполягають на конструктивних рамках для критики (або взагалі проти неї). Підтримують жорстку безкомпромісну критику близько третини (39%).

Скільки українців довіряють Зеленському та чи допустима критика під час війни: опитування

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, результати опитування показують, що українці переважно займають досить прагматичну та виправдану позицію.

"Так, представники влади не повинні мати «імунітет» від критики на тлі повномасштабної війни. І водночас опозиційні політики, критично налаштовані журналісти та громадські активісти не повинні своєю діяльністю руйнувати стабільність та розхитувати ситуацію", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців (57%) вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною. Водночас 14% заявили що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Ще є 27% респондентів вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

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Володимир Зеленський
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