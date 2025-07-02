Скільки українських військовополонених стратила Росія: Лубінець назвав сумну цифру

Станом на липень 2025 року відомо про щонайменше 268 випадків страти російськими окупантами українських військовополонених. Вже зрозуміло, що вбивство беззбройних українських солдатів росіянами - це не окремі "ексцеси", а цілеспрямована російська тактика.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - розповів Лубінець.
За словами омбудсмена, зрозуміло, що такі дії не можуть відбуватися без системного погодження з вищим військовим керівництвом. За вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники.
"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - резюмував Лубінець.
Російські окупанти постійно страчують українських солдатів, які потрапили у полон. З нещодавніх випадків – страта 23 травня, коли стало відомо, що російські окупанти розстріляли двох українських полонених під Покровськом. Також 1 липня стало відомо про чергову страту полоненого - окупанти прив'язали його до мотоцикла та тягнули за собою по дорозі.
За кілька днів до страти 23 травня CNN оприлюднило докази того, що командування Росії наказує своїм підлеглим вбивати українських захисників, які здаються в полон. На початку червня цю інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міноборони.
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