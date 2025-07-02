Скільки українських військовополонених стратила Росія: Лубінець назвав сумну цифру

"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, зрозуміло, що такі дії не можуть відбуватися без системного погодження з вищим військовим керівництвом. За вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники.

"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", - резюмував Лубінець.