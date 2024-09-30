Скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії після війни: опитування

Дві третини біженців з України хочуть залишитися в Чехії й після закінчення тимчасового захисту. Це на 20% більше, ніж рік тому.

Лише п'ята частина планують повернутися в Україну після закінчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ceskenoviny.cz .

Скільки біженців хочуть повернутися до України

На продовження тимчасового захисту у Чехії зареєструвалися 320 304 українці, з них три п’ятих – жінки, повідомили у чеському МВС. Лише близько п'ятої частини планують повернутися в Україну назавжди після закінчення війни. Такі результати опитування, яке на замовлення відомства провів Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чехії.

Українці з тимчасовим захистом про свої наміри щодо повернення в Україну відповіли так:

однозначно хочуть залишитися у Чехії – 28%;

"скоріше так" щодо намірів залишитися у Чехії після війни – 38%;

однозначно хочуть повернутися на Батьківщину – 12%;

не визначилися або не захотіли відповідати – 10%.

"Частка заявників на продовження тимчасового захисту, які не очікують повернення в Україну після його припинення, а хочуть залишитися в Чехії, зросла більш ніж на 20%", – зазначають автори опитування.

Більше охочих залишитися у Чехії серед молоді до 35 років, тих хто працює, веде бізнес чи навчається у цій країні. Також серед тих, хто краще володіє чеською мовою і не проживає у тимчасовому житлі.

Де живуть українці у Чехії

Дослідження виявило, що до Чехії приїхали найбільше біженців із Закарпатської та Харківської областей або з Києва. Найбільша кількість оселилися в трьох найбільших чеських містах: Празі, Брно та Остраві.

У Празі проживає 26% усіх українських біженців. Далі йдуть Середньочеський край (14%), Південно-Моравський (10%), Пльзеньський (8,5%), Моравсько-Сілезький (5%).

Три чверті біженців проживають у квартирах чи будинках, 17% – у гуртожитках. Ще 4% - у готелях, пансіонатах чи подібному закладі. Близько 1,5% користуються можливістю безкоштовного гуманітарного житла, яке надає держава.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Як працюють українські біженці у Чехії

Порівняно з минулим роком економічна активність українських біженців зросла – частка працівників зросла з 53% до 61%, а частка підприємців – з 3% до 4,6%. Повний робочий день працюють 86% біженців. На підробітки йдуть 3% людей.

Не мають роботи 13,5% біженців, ще 7% - постійно перебувають вдома, у відпустці по вагітності або по догляду за дитиною. Така ж велика частка отримують пенсію, а ще 7% навчаються - в середній школі або в університеті.

Понад дві третини опитаних взагалі не зверталися за гуманітарною допомогою у Чехії. Лише п'ята частина є її отримувачами. Частіше отримують гуманітарну допомогу люди вікової категорії від 56 років.

Порівняно з минулим роком знання чеської мови українських біженців значно покращилися. Майже половина можуть спілкуватися в звичайних ситуаціях. Найкраще свої знання чеської мови оцінила молодь від 15 до 17 років.

В опитуванні взяли участь 13 835 осіб віком від 15 років, які зареєструвалися для продовження тимчасового захисту.