Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос
Две трети беженцев из Украины хотят остаться в Чехии и после окончания временной защиты. Это на 20% больше, чем в прошлом году.
Лишь пятая часть планируют вернуться в Украину после окончания войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.cz.
Сколько беженцев хотят вернуться в Украину
На продолжение временной защиты в Чехии зарегистрировались 320 304 украинца, из них три пятых – женщины, сообщили в чешском МВД. Лишь около пятой части планируют вернуться в Украину навсегда после окончания войны. Такие результаты опроса, который по заказу ведомства провел Центр исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чехии.
Украинцы со временной защитой о своих намерениях касаетльно возвращения в Украину ответили так:
- однозначно хотят остаться в Чехии – 28%;
- "скорее да" относительно намерений остаться в Чехии после войны – 38%;
- однозначно хотят вернуться на Родину – 12%;
- не определились или не захотели отвечать – 10%.
"Доля заявителей на продление временной защиты, которые не ожидают возвращения в Украину после ее прекращения, а хотят остаться в Чехии, возросла более чем на 20%", - отмечают авторы опроса.
Больше желающих остаться в Чехии среди молодежи до 35 лет, работающих, ведущих бизнес или тех, кто учится в этой стране. Также среди тех, кто лучше владеет чешским языком и не проживает во временном жилье.
Где живут украинцы в Чехии
Исследование выявило, что в Чехию приехали больше всего беженцев из Закарпатской и Харьковской областей или из Киева. Наибольшее количество поселились в трех крупнейших чешских городах: Праге, Брно и Остраве.
В Праге проживают 26% всех украинских беженцев. Далее следуют Среднечешский край (14%), Южно-Моравский (10%), Пльзеньский (8,5%), Моравско-Силезский (5%).
Три четверти беженцев проживают в квартирах или домах, 17% – в общежитиях. Еще 4% – в отелях, пансионатах или подобном заведении. Около 1,5% пользуются возможностью бесплатного гуманитарного жилья, предоставляемого государством.
Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)
Как работают украинские беженцы в Чехии
По сравнению с прошлым годом, экономическая активность украинских беженцев выросла – доля работников выросла с 53% до 61%, а доля предпринимателей – с 3% до 4,6%. Полный рабочий день трудятся 86% беженцев. На подработки ходят 3% человек.
Нет работы у 13,5% беженцев, еще 7% - постоянно находятся дома, в отпуске по беременности или по уходу за ребенком. Такая же большая доля получают пенсию, а еще 7% учатся – в средней школе или в университете.
Более двух третей опрошенных вообще не обращались за гуманитарной помощью в Чехии. Лишь пятая часть является ее получателями. Чаще получают гуманитарную помощь люди возрастной категории от 56 лет.
По сравнению с прошлым годом знание чешского языка украинских беженцев значительно улучшилось. Почти половина может общаться в обычных ситуациях. Лучше всего свои знания чешского языка оценила молодежь от 15 до 17 лет.
В опросе приняли участие 13 835 человек в возрасте от 15 лет, которые зарегистрировались для продления временной защиты.
Напомним, мы писали, что отношение чешского общества к украинским беженцам остается стабильным. Более половины чехов согласны, чтобы украинцы оставались в Чехии. Однако большинство против приема новых людей.
Также читайте, что в Чехии рассказали о доходах от украинских беженцев. Доходы от налогов и страхования, уплачиваемые украинскими беженцами в Чехии, значительно превышают расходы государства на помощь украинцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.