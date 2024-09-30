Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос

Две трети беженцев из Украины хотят остаться в Чехии и после окончания временной защиты. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Лишь пятая часть планируют вернуться в Украину после окончания войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.cz .

Сколько беженцев хотят вернуться в Украину

На продолжение временной защиты в Чехии зарегистрировались 320 304 украинца, из них три пятых – женщины, сообщили в чешском МВД. Лишь около пятой части планируют вернуться в Украину навсегда после окончания войны. Такие результаты опроса, который по заказу ведомства провел Центр исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чехии.

Украинцы со временной защитой о своих намерениях касаетльно возвращения в Украину ответили так:

однозначно хотят остаться в Чехии – 28%;

"скорее да" относительно намерений остаться в Чехии после войны – 38%;

однозначно хотят вернуться на Родину – 12%;

не определились или не захотели отвечать – 10%.

"Доля заявителей на продление временной защиты, которые не ожидают возвращения в Украину после ее прекращения, а хотят остаться в Чехии, возросла более чем на 20%", - отмечают авторы опроса.

Больше желающих остаться в Чехии среди молодежи до 35 лет, работающих, ведущих бизнес или тех, кто учится в этой стране. Также среди тех, кто лучше владеет чешским языком и не проживает во временном жилье.

Где живут украинцы в Чехии

Исследование выявило, что в Чехию приехали больше всего беженцев из Закарпатской и Харьковской областей или из Киева. Наибольшее количество поселились в трех крупнейших чешских городах: Праге, Брно и Остраве.

В Праге проживают 26% всех украинских беженцев. Далее следуют Среднечешский край (14%), Южно-Моравский (10%), Пльзеньский (8,5%), Моравско-Силезский (5%).

Три четверти беженцев проживают в квартирах или домах, 17% – в общежитиях. Еще 4% – в отелях, пансионатах или подобном заведении. Около 1,5% пользуются возможностью бесплатного гуманитарного жилья, предоставляемого государством.

Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)

Как работают украинские беженцы в Чехии

По сравнению с прошлым годом, экономическая активность украинских беженцев выросла – доля работников выросла с 53% до 61%, а доля предпринимателей – с 3% до 4,6%. Полный рабочий день трудятся 86% беженцев. На подработки ходят 3% человек.

Нет работы у 13,5% беженцев, еще 7% - постоянно находятся дома, в отпуске по беременности или по уходу за ребенком. Такая же большая доля получают пенсию, а еще 7% учатся – в средней школе или в университете.

Более двух третей опрошенных вообще не обращались за гуманитарной помощью в Чехии. Лишь пятая часть является ее получателями. Чаще получают гуманитарную помощь люди возрастной категории от 56 лет.

По сравнению с прошлым годом знание чешского языка украинских беженцев значительно улучшилось. Почти половина может общаться в обычных ситуациях. Лучше всего свои знания чешского языка оценила молодежь от 15 до 17 лет.

В опросе приняли участие 13 835 человек в возрасте от 15 лет, которые зарегистрировались для продления временной защиты.